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Erzincan'ın karlı yollarını paletli ambulansla aşı mesaisi

Erzincan'da yeni tip koronavirüsle (Kovid-19) mücadele eden sağlık ekipleri, aşılanma oranını arttırmak için kar ve tipiden kapanan yolları paletli ambulansla aşıyor. Köylülerden 87 yaşındaki Dursun İnce, aşısının yapılmasının ardından sağlık ekiplerine teşekkür ederek, 'Ayağına kadar gelmiş, daha bundan büyük hizmet var mı?' ifadesini kullandı.

AA27 Ocak 2022 Perşembe 12:04 - Güncelleme: 27 Ocak 2022 Perşembe 12:04
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Kentte görevli sağlık ekipleri, olumsuz hava koşullarına rağmen aşı çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Sağlık ekipleri, son günlerde kentte etkili olan kar ve tipi nedeniyle yolları kapanan köylere paletli ambulansla ulaşarak vatandaşları aşılıyor.

İl Sağlık Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Kemah İlçe Hastanesine Kerer köyünden telefonla gelen aşı talebi üzerine harekete geçen ekipler, 20 kilometre mesafedeki yüksek rakımlı bölgeye paletli ambulansla gitti.

Karla kaplı yollardan ve derelerden geçen ekipler, yaklaşık 1 saatlik yolculuğun ardından köye ulaştı.

Ekipler, köylülerin talepleri doğrultusunda hatırlatma dozlarını yaptırmak isteyen vatandaşları evlerinde aşıladı.

Köylülerden 87 yaşındaki Dursun İnce, aşısının yapılmasının ardından sağlık ekiplerine teşekkür ederek, "Ayağına kadar gelmiş, daha bundan büyük hizmet var mı?" ifadesini kullandı.

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