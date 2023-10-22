Erzincanlı kadınlardan Filistin için sessiz eylem

Filistinli Kadınlarla Dayanışma İnisiyatifi öncülüğünde kadınlar ve çocuklar, Türkiye ve Filistin bayraklarıyla Cumhuriyet Meydanı'nda toplandı.

İHH Erzincan Kadın Kolları Yönetim Kurulu Üyesi ve İnisiyatif Sözcüsü Fatma Gül Zehra Adverdi, burada yaptığı açıklamada, gerçekleştirilen saldırılarda kadın, çocuk ve masum insanların hedef alındığını söyledi.

İsrail'in 17 yıldır abluka uyguladığı bölgeyi adeta toplama kampına çevirdiğini aktaran Adıverdi, "Gazze'de yıllardır sürdürülen bombalı saldırılarda, sahilde piknik yapan aileler, sokakta oyun oynayan çocuklar, hastanelerde tedavi bekleyen hastalar, ibadethaneler ve insanın en güvendiği sığınağı evlerinde aileler, en çok da kadın ve çocuklar hedef alındı. Maalesef Gazze'de hiçbir yer güvenli değil. Gazze'de devam eden saldırılarda, okullar, camiler ve hastanelere vurularak dünyanın gözü önünde savaş suçu işleniyor. İsrail tam 15 gündür bütün uluslararası hukuk kurallarını ve insanlığı ayaklar altına almıştır." diye konuştu.

Gazze'de şu ana kadar 1000'in üzerinde çocuğun katledildiğini aktaran Adıverdi, İsrail'in dünyanın gözü önünde soykırım uyguladığını vurguladı.

Katılımcılar, açıklamanın ardından sessiz oturma eylemi yapıp dağıldı.