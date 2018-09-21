Erzurum Horasan’da 25 bin balya ot yanarak kül oldu
Erzurum’un Horasan İlçesine bağlı Iğırbığır Köyünde 25 bin balya ot yanarak kül oldu.
- İHA
Alınan bilgiye göre, Iğırbığır Köyünde arazide köylülerin kış ayları için hazırladığı otlar henüz belirlenemeyen nedenle yanmaya başladı. Yangını görenlerin haber vermesi üzerine olay yerine Erzurum ve Horasan’dan itfaiye ekipleri sevk edildi. Gece saat 02. 00 sıralarında başlayan yangın sabah saat 06. 00 sıralarında kontrol altına alınabildi. Köylü sakinlerine ait toplam 25 bin balya ot yanarak kül oldu.
Yangınla ilgili tahkikat başlatıldı.
Bu yazıya ilk siz yorum yapın.
Yorumlar
Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.