İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8417
  • EURO
    7,7002
  • ALTIN
    375.623
  • BIST100
    109597
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum Şehir Hastanesindeki depodan inşaat malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı
Güncel

Erzurum Şehir Hastanesindeki depodan inşaat malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı

Erzurum Şehir Hastanesindeki depodan inşaat malzemeleri çalarken suçüstü yakalanan zanlı tutuklandı.

AA15 Haziran 2020 Pazartesi 15:50 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 15:50
ABONE OL

Hasta kabulüne başlayan ancak henüz resmi açılışı yapılmayan Erzurum Şehir Hastanesindeki inşaat malzemelerinin bulunduğu depodan 15 gün önce hırsızlık yapılması üzerine İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şubesi Hırsızlık Büro Amirliği ekiplerince çalışma başlatıldı.

Güvenlik kamerası kayıtlarından eşkali belirlenen S.A. yakalandı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlı, adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Polis ekiplerince teknik takibe alınan ve ikinci kez hırsızlık için aynı hastanenin deposuna gelen S.A, 50 bin lira değerindeki inşaat malzemelerini çalarken suçüstü yakalandı.

Emniyetteki işlemleri sonrası adliyeye sevk edilen şüpheli, nöbetçi sulh ceza hakimliğince tutuklandı.

Terör yuvaları yerler bir edildi! İşte operasyondan ilk görüntüler

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.