Erzurum Valiliğinden ''Çöp aracı geri istendi'' iddiasına açıklama

Valilikten yapılan açıklamada, Valilik Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığının, Karayazı Belediyesi sınırları içerisinde oluşan çevre kirliliğinin giderilerek halk sağlığının korunması amacıyla gerekli araç gereç ve ekipmanın temini için Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanlığı Çevre Yönetimi Genel Müdürlüğünden şartlı nakdi yardım talebinde bulunduğu belirtildi.

Talebin Bakanlıkça uygun bulunduğu ve şartlı nakdi yardımın, "Çevre Gelirlerinin Takip ve Tahsili ile Tahsilat Karşılığı Öngörülen Ödeneğin Kullanımı Hakkındaki Yönetmelik"in 7. maddesi uyarınca belirtilen esaslara göre Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığına aktarıldığı kaydedilen açıklamada, "Araç, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından Devlet Malzeme Ofisi'nden temin edilmiş ve Karayazı Belediyesi ile Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı arasında 4 Mayıs 2023'te imzalanan geçici tahsis protokolü ile Karayazı ilçe hizmetlerinde kullanılmak üzere Belediye Başkanlığına teslim edilmiştir." ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, taşınırların geçici tahsisi ile ilgili işlemlerin, Muhasebat Genel Müdürlüğü Genel Tebliği ile düzenlendiği, tahsisin genel esasları, yetki ve şartları ile takibi ve idarelerin sorumluluğunun, tebliğin 3. maddesinde ifade edildiği aktarılan açıklamada, şunlar kaydedildi:

"Sonuç olarak söz konusu araç, Valiliğimiz Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığı tarafından satın alım işlemleri yapılarak Karayazı Belediyesine geçici süreyle tahsis edilmiş olup ilgili tebliğ gereği bir kereye mahsus olmak üzere ikinci kez 6 ay süreyle tahsis edilmiştir. Ruhsatı, Yatırım İzleme ve Koordinasyon Başkanlığımıza ait olan ve 4 Mayıs 2023 tarihinde Karayazı Belediyesine tahsis edilen araç, 6+6 aylık geçici kullanım süresinin ardından ihtiyaç duyulan başka bir ilçe belediyesine tahsis edilmek üzere başkanlık bünyesine alınmıştır."