Erzurum'da 12 düzensiz göçmen yakalandı

İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, göçmen kaçakçılığıyla mücadele çalışmaları çerçevesinde kentteki çeşitli adreslere operasyon düzenlendi.

Operasyonda, "suç işlemek amacıyla örgüt kurmak", "göçmen kaçakçılığı", "başkasına ait kimlik belgesi ve bilgilerini kullanma" suçlarını örgütlü olarak işledikleri iddiasıyla 4 şüpheli gözaltına alındı, 12 düzensiz göçmen yakalandı.

Aynı olaydan firar eden Afganistan uyruklu 1 şüpheli de daha sonra ekiplerce yakalandı.

Jandarmadaki işlemlerinin ardından söz konusu suçlara karışan 5 zanlı, sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Düzensiz göçmenler ise işlemlerinin ardından Aşkale Geri Gönderme Merkezi'ne teslim edildi.

