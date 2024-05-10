Erzurum'da akrabalar arasında kavga: Çok sayıda yaralı var

Abdurrahman Gazi Mahallesi'ndeki TOKİ'lerde akraba iki grup arasında alacak verecek meselesi nedeniyle başlayan tartışma, silahlı ve bıçaklı kavgaya dönüştü.

Kavgada, 6 kişi yaralandı.

İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi.

Yaralılar sağlık ekiplerince kentteki hastanelere kaldırıldı.

Olay yeri inceleme ekiplerinin çalışma yaptığı bölgede, çok sayıda polis güvenlik önlemi aldı.

Kavgaya karıştığı belirlenen 5 şüpheli, Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet ve Gasp Büro Amirliği ekiplerince yakalandı.



