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Erzurum'da bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı

Erzurum'da çıkan kavgada 2 çocuk bıçakla yaralandı. Polis ekipleri, olaya karışan çocukları, ailelerinin ihbarı üzerine gözetim altına aldı.

AA17 Ocak 2024 Çarşamba 00:22 - Güncelleme:
Erzurum'da bıçaklı kavga: 2 çocuk yaralandı
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Alınan bilgiye göre, merkez Palandöken ilçesi Hüseyin Avni Ulaş Mahallesi'nde, H.B. (16), E.B. (15), E.B. (16) ve E.A. (15) arasında henüz belirlenemeyen nedenle tartışma çıktı.

Tartışmanın büyümesi üzerine E.A. bacak ve karın kısmından, H.B. ise bacak kısmından bıçakla yaralandı.

İhbar üzerine, olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, olay yerinde sağlık ekiplerince yapılan ilk müdahalenin ardından ambulanslarla kentteki hastanelere kaldırıldı.

Polis ekipleri, olaya karışan 2 çocuğu, ailelerinin ihbarı üzerine gözetim altına aldı.

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