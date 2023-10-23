Erzurum'da bir haftalık bilanço! 2 milyon 801 bin lira ceza kesildi

İl Emniyet Müdürlüğünden yapılan açıklamaya göre, Trafik Tescil ve Denetleme Şubesi ekipleri 16-23 Ekim'de sürücülere yönelik denetim gerçekleştirdi.

Denetimlerde sürücülere, koruyucu ekipman ve emniyet kemeri kullanmama, hatalı park, hız, ışık, şerit ihlali, alkollü araç kullanma, yayalara geçiş hakkı vermeme, muayenesiz araç, seyir halindeyken telefon kullanımı, abartı egzoz, ehliyetsiz araç kullanma ve Trafik Kanunu'nun diğer maddelerine uymamaktan cezai işlem uygulandı.

Ekipler, bir hafta boyunca kent genelinde yaptığı çalışmalarda 2 bin 124 araca toplam 2 milyon 801 bin 390 lira ceza kesti.