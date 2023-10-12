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Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılına özel şenlik

Erzurum Emniyet Müdürlüğü Toplum Destekli Polislik Şubesi ekipleri, Cumhuriyetin 100. yılı kapsamında 100 çocuğa uçurtma şenliği düzenledi.

AA12 Ekim 2023 Perşembe 15:25 - Güncelleme:
Erzurum'da Cumhuriyetin 100. yılına özel şenlik
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Kent merkezindeki Etkinlik ve Miting Alanı'ndaki organizasyonda polisler, çocuklara "Dadaşlar emin ellerde, yarınlarımız güvende" yazılı uçurtmalar dağıttı.

Öğretmenleriyle alana gelen çocuklar, polislerle uçurtmalarını uçurarak gökyüzünü renklendirdi.

Erzurum Toplum Destekli Polis Şube Müdürü Komiser Özge Keklik, AA muhabirine, etkinliğin Çocuk ve Gençler Sosyal Koruma ve Destek Programı (ÇOGEP) kapsamında düzenlendiğini söyledi.

Çocukların etkinlikte eğlenceli vakit geçirdiğini aktaran Keklik, şunları kaydetti:

"Cumhuriyetimizin 100. yılı sebebiyle 100 uçurtma seçtik. 100 uçurtma ve 100 çocuğumuzla etkinlik için buradayız. Projemizin amacı, polis halk ilişkisini güçlendirmek. Bu kapsamda çocuklarımızın polisten korkmadan yaklaşmalarını sağlamak için bu etkinliği planladık. 'Dadaşlar emin ellerde, yarınlarımız güvende' projemiz devam edecek. Çocuklar buraya geldiklerinde çok mutlu oldular. Bu kadar polisi bir arada görmeyi beklemiyorlardı. Özellikle 'Kanka Polisimizi' görünce ayrıca sevindiler."

Palandöken Kazım Yurdalan İlköğretim Okulu Müdür Yardımcısı Muhammet Aslan da 45 öğrencisiyle etkinliğe katıldığını belirterek, "Çocukları zararlı alışkanlık ve zararlı çevreden korumayı amaçlıyoruz. Güzel etkinliklerle geleceğimizi teminat altına almaya çalışıyoruz." diye konuştu.

Etkinliğe, Toplum Destekli Polislerin yanı sıra trafik ve yunus ekipleri de katıldı.

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