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Erzurum'da feci kaza: 3 ölü

Erzurum'un Narman ilçesi Kireçli Geçidi'nde otomobilin dereye düştüğü kazada 3 kişi hayatını kaybetti, 2 kişi yaralandı.

DHA29 Nisan 2024 Pazartesi 08:11 - Güncelleme:
Erzurum'da feci kaza: 3 ölü
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Kaza, dün akşam saatlerinde meydana geldi. Narman ilçesine bağlı Gökdağ Mahallesi'nin muhtarı Yusuf Koç'un (65) kullandığı plakalı henüz öğrenilemeyen otomobil, 2 bin 415 rakımlı Kireçli Geçidi'nde 30 metre aşağıdaki dereye yuvarlandı. Kazayı gören sürücülerin ihbarı üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekibi sevk edildi. Sürücü Yusuf Koç, araçta bulunan Güven Külekçi (56) ve Veysel Koç (65) olay yerinde hayatını kaybederken, yaralanan 2 kişi Erzurum Şehir ve Atatürk Üniversitesi Araştırma hastanelerine kaldırıldı. Kazada ölen Yusuf Koç'un polislikten emekli olduktan sonra 31 Mart'ta kırsal Gökdağ Mahalle muhtarlığını kazandığı öğrenildi.

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