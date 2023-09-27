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Erzurum'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama

Erzurum'da FETÖ'ye yönelik yapýlan operasyonda gözaltýna alýnan 4 þüpheliden 2'si tutuklandý.

AA27 Eylül 2023 Çarþamba 12:47 - Güncelleme:
Erzurum'da FETÖ operasyonu: 2 tutuklama
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Erzurum'da Fetullahçý Terör Örgütü'ne (FETÖ) yönelik operasyonda gözaltýna alýnan 4 þüpheliden 2'si tutuklandý.

Cumhuriyet Baþsavcýlýðý koordinesinde Ýl Emniyet Müdürlüðü Kaçakçýlýk ve Organize Suçlarla Mücadele Þubesi ekipleri, FETÖ'nün emniyet ile askeri mahrem ve sivil yapýlanmasýna yönelik operasyon düzenledi.

Operasyonda, M.G, E.Y, F.Þ. ile S.Ý.A. gözaltýna alýndý.

Emniyetteki iþlemlerinin ardýndan adliyeye sevk edilen þüphelilerden M.G. ve E.Y. çýkarýldýklarý hakimlikçe tutuklandý, diðerleri adli kontrol þartýyla serbest býrakýldý.

Tutuklanan þüphelilerden M.G'nin kamuda öðretmenlik yaptýðý belirtildi.

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