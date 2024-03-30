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Erzurum'da seçim günü 5 bin 67 personel güvenliği sağlayacak

Erzurum Valisi Mustafa Çiftçi, yarın yapılacak Mahalli İdareler Genel Seçimleri'nde 5 bin 67 jandarma ve polisin güvenliği sağlayacağını bildirdi.

AA30 Mart 2024 Cumartesi 01:19 - Güncelleme:
Erzurum'da seçim günü 5 bin 67 personel güvenliği sağlayacak
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Çiftçi, yayımladığı mesajda kent genelinde seçimlerin huzur ve güven ortamında geçmesi için tüm tedbirlerin hassasiyetle alındığını belirterek, "Halkımızın iradesinin sandığa huzur ile güven içinde yansıması, demokrasinin güçlenmesi ve toplumda birlik ve beraberliğin sağlanması için büyük önem taşımaktadır." ifadesini kullandı.

Çiftçi, 20 ilçedeki 2 bin 346 sandıkta 516 bin 952 seçmenin huzur ve güven içinde oylarını kullanmaları amacıyla çalışmaların sürdüğünü vurguladı.

"Şehrimizde en fazla sandık sayısı 390 sandıkla Yakutiye ilçemizde, en az sandık sayısı ise 29 sandıkla Uzundere ilçemizdedir." bilgisini paylaşan Çiftçi, şunları ifade etti:

"Seçimin ramazanda olması bakımından Yüksek Seçim Kurulu, seçimler bittikten sonraki oy sayım ve döküm işlemlerine ara vermeksizin devam edilmesi gerektiğini hüküm altına almış ve bu konuda il ve ilçe seçim kurullarının sandık kurullarına gerekli talimatı göndermiştir. Seçimlerin serbest, adil ve güvenilir bir şekilde gerçekleşmesini temin etmek amacıyla ilimiz genelinde 2 bin 367 jandarma personeli ve 2 bin 700 emniyet mensubu görev yapacaktır."

Oy kullanmanın sadece bir hak değil sorumluluk olduğunu vurgulayan Çiftçi, seçim güvenliği, seçimin bayram havasında geçmesine katkıda bulunmak, huzurlu seçim ortamı oluşturmak için olası provokasyonlara karşı tetikte olunarak nefret söylemi ve şiddetten uzak durulması gerektiğini belirtti.

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