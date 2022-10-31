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Erzurum'da Togg sevinci

Türkiye'nin vizyon projeleri arasında yer alan akıllı otomobil Togg'un renklerinden birine 'Oltu siyahı' ismi verilmesi, Erzurum'da sevinçle karşılandı.

AA31 Ekim 2022 Pazartesi 14:06 - Güncelleme:
Erzurum'da Togg sevinci
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Oltu Belediye Başkanı Necmettin Taşçı, AA muhabirine, Togg'un tanıtım renklerine verilen isimlerin arasında Oltu'nun yer almasının, yurt içinde ve dışında yaşayan Oltuluları gururlandırdığını söyledi.

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Togg yöneticilerine, ilçeye sağladıkları katkı için teşekkür eden Taşçı, TOGG Gemlik Kampüsü Açılış Töreni'ninde Oltu ismini duymanın bile kendilerini mutlu ettiğini belirtti.

Araca verilen ismin ilçeye, tanıtıma ve Oltu taşı işletmecilerine büyük katkı sağlayacağını vurgulayan Taşçı, "Çok mutluyuz. Bu mutluluğumuzu dünyayla paylaşıyoruz. Artık Oltu bir dünya markası oldu. Buna layık olmak için de elimizden gelen imkanları yapıp çeşitli tanıtımlarla Oltu'yu her yerde anlatmaya çalışacağız. 'Hangi aracınız var' sorusuna 'Oltu' denildiği zaman, işte bu bizim için çok gurur ve onur verici bir hediyedir." diye konuştu.

Oltu Taşı Esnaf ve Sanatkarlar Derneği Başkanı Ertuğrul Erkin Hasan ise yerli ve milli otomobil Togg'un siyah modeline Oltu isminin verilmesinin kendilerini memnun ettiğini belirterek, "Oltu taşının bundan sonra değerinin anlaşılacağını ve ilginin daha çok artacağına inanıyoruz. Yetkililere bu ismi verdiği için teşekkür ederiz." ifadelerini kullandı.

Oltu taşı ticaretiyle uğraşan Ahmet Öztürk de meslek grubu olarak bu gelişmeyle gururlandıklarını söyledi.

Öztürk, "Bu işten ekmek yiyen binlerce emekçi adına Cumhurbaşkanımız ve Togg yöneticilerine binlerce teşekkür ediyoruz." dedi.

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