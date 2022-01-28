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Erzurum'da yine çığ düştü, 10 araç yolda kaldı

Erzurum Çat-Bingöl karayoluna çığ düştü. Sabah saatlerinde düşen çığ nedeniyle ulaşıma kapanan karayolunda mahsur kalan vatandaşlar kurtarılmayı bekliyor.

İHA28 Ocak 2022 Cuma 12:50 - Güncelleme: 28 Ocak 2022 Cuma 12:50
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Sabah saat 05.00 sıralarında Çat-Bingöl Yedisu karayoluna dağ yamacından kar kütlesi düşerek karayolunu ulaşıma kapadı. Erzurum'da yaşanan üçüncü çığ felaketinde 10 araç ve çok sayıda vatandaş, karayolunda mahsur kaldı. sabah saatlerinden itibaren Çat Belediye yetkilerinden yardım isteyen vatandaşlar, çığ felaketinin yaşandığı yerde kurtarılmayı bekliyor.

'Burada 5 saattir kullanılmayı bekliyoruz'

Çığın düşmesiyle ana yolun ulaşıma kapandığını belirten vatandaşlar, "5 saattir burada kurtarılmayı bekliyoruz. Araçlarımızda hastalarımız var. bazıları hayvan taşıyor, soğuktan hayvanlar telef olacak. Çat Belediyesini aradığımızda kepçelerin gönderildiğini söylediler ama 5 saattir gelen yok. Çok sayıda araç mahsur kaldı burada. Yetkililerden yardım istiyoruz" dediler.

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