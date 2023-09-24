İSTANBUL 30°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
24 Eylül 2023 Pazar / 10 RebiülEvvel 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,1479
  • EURO
    29,0073
  • ALTIN
    1680.29
  • BIST100
    8039.18
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
DİĞER
İLETİŞİM

Bizi Takip Edin

  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü
Güncel

Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü

Erzurum'un Horasan ilçesinde yolcu otobüsünün şarampole devrilmesi sonucu 3 kişi yaşamını yitirdi, 22 kişi yaralandı.

AA24 Eylül 2023 Pazar 10:13 - Güncelleme:
Erzurum'da yolcu otobüsü şarampole devrildi: 3 ölü
ABONE OL

Horasan-Erzurum kara yolunda Salih Karademir idaresindeki 61 S 2161 plakalı Kanberoğlu firmasına ait yolcu otobüsü, Haydarlı Mahallesi yol ayrımında şarampole devrildi.

İhbar üzerine kaza yerine sağlık, itfaiye, polis ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Ekipler, otobüsün camlarını kırarak sıkışan yolcuları kurtardı.

Araçta sıkışan Turan Çağrıboğa kaza yerinde hayatını kaybetti, yaralılardan Nejlem Veliyeva ve Nezahat Bayram, kaldırıldıkları Horasan Devlet Hastanesi'ndeki müdahaleye rağmen kurtarılamadı.

Kazada yaralanan sürücü ile 21 kişi, çevredeki hastanelere kaldırıldı.

Polis ve jandarma ekipleri, kara yolunda güvenlik önlemi aldı.

Horasan Kaymakamı Mesut Ozan Yılmaz, kaza yerinde inceleme yaptı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.