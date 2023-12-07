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Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol kenarında ceset bulundu

Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol kenarında bir erkek cesedi bulundu. Bir tırın şahsa çarptığı belirlendi. Söz konusu tır Bingöl Karlıova'da yakalanırken, polis kazayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

IHA7 Aralık 2023 Perşembe 16:50 - Güncelleme:
Erzurum'un Aziziye ilçesinde yol kenarında ceset bulundu
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Edinilen bilgiye göre, Erzurum-Erzincan E-80 devlet karayolu Dadaşkent yolu üzerinde yol kenarında bir kişinin hareketsiz yattığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi. Bölgeye giden polis ekipleri, yol kenarında parçalanmış bir erkek cesedi buldu. Polis ekipleri yaptıkları incelemede cesedin 52 yaşındaki Nurullah Soysal'a ait olduğunu tespit etti. Yapılan ilk araştırmalara göre şahsın yoldan geçen bir tırın çarpması sonucu hayatını kaybettiği değerlendirilerek, güvenlik kamerası görüntüleri incelemeye alındı. Yapılan araştırmada bölgeden geçen 27 AHF 461 plakalı tırın şahsa çarptığı belirlendi. Söz konusu tır Bingöl Karlıova'da yakalanırken, polis kazayla ilgili araştırmalarını sürdürüyor.

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