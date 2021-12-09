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Eş zamanlı FETÖ operasyonu: 5 gözaltı

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı İzmir ve Manisa'da düzenlenen FETÖ operasyonunda 5 şüpheli gözaltına alındı.

AA9 Aralık 2021 Perşembe 00:06 - Güncelleme: 9 Aralık 2021 Perşembe 00:06
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Manisa Cumhuriyet Başsavcılığınca FETÖ'nün deşifresine yönelik soruşturma kapsamında örgütün, şifreli haberleşme programı ByLock'u kullandığı tespit edilen 2 kişi ile örgütün eğitim yapılanmasında faaliyet yürüttüğü belirlenen 3 şüpheli hakkında yakalama kararı çıkarıldı.

Manisa İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince eş zamanlı İzmir ve Manisa'da yapılan operasyonda 5 kişi yakalandı.

Şüphelilerin adreslerinde yapılan aramada ele geçen dijital materyale el konuldu.

Gözaltındaki şüphelilerin emniyetteki işlemleri sürüyor.

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