AA 06 Ağustos 2020 Perşembe 20:38 - Güncelleme: 06 Ağustos 2020 Perşembe 20:38

Muhalif kaynaklardan alınan bilgiye göre, Esed rejimi ve İran destekli yabancı terörist gruplar, sabah saatlerinde Lazkiye'nin kuzeydoğusunda Türkmen Dağı'nda yer alan Haddade Tepesi'ne sızma operasyonu düzenledi.



Muhalifler ve rejim karşıtı silahlı gruplar ise Haddade Tepesi'nde Esed rejimi ve İran destekli yabancı teröristleri pusuya düşürdü.



Rejim güçlerinin pusuya düşürülmesinin ardından çıkan çatışmada, muhaliflerin en az 15 rejim unsurunu etkisiz hale getirdiği belirtildi.



Öte yandan rejim güçleri, İdlib'in güney kırsalında Cebel Zaviye hattındaki köylere füzelerle yoğun saldırılar ve sızma operasyonları düzenliyor.



- KIBEYNİ VE HADDADE HATTININ ÖNEMİ

Lazkiye'nin kuzeydoğu kırsalında yer alan Kıbeyni-Haddade hattı, İdlib'in güneybatı kısmı ile Lazkiye'nin Türkmen Dağı'nı birbirine bağlıyor.



Söz konusu hat, Türkmen Dağı bölgesinin İdlib ile bağlantı yollarını gören hakim noktalar da barındırıyor.



- İDLİB'DEKİ DURUM

Türkiye, Rusya ve İran'ın katıldığı 4-5 Mayıs 2017'deki Astana toplantısında, İdlib ve komşu illerin (Lazkiye, Hama ve Halep vilayetleri) bazı bölgeleri, Humus ilinin kuzeyi, başkent Şam'daki Doğu Guta ile ülkenin güney bölgeleri (Dera ve Kuneytra vilayetleri) olmak üzere 4 "gerginliği azaltma bölgesi" oluşturuldu.

Bununla birlikte, rejim ve İran destekli teröristler, ateşkes ilanıyla durumun muhafaza edilmesinin kararlaştırıldığı 4 bölgeden 3'ünü Rusya'nın hava desteği sayesinde ele geçirdi ve İdlib'e yoğunlaştı.

Rejim güçlerinin Eylül 2018'de yığınağına hız vermesi üzerine Türkiye ve Rusya, 17 Eylül 2018'de ateşkesi güçlendirmek için Soçi'de ek mutabakata vardı.



Saldırılarına kısa süre ara verdikten sonra yeniden başlayan rejim güçleri, Mayıs 2019'da bölgeyi tümüyle ele geçirmek için kara operasyonu düzenledi.



Rejim ve destekçileri, bu çerçevede İdlib'in önemli ilçelerinin yanı sıra güneyi ve güneydoğusu, Hama'nın kuzey ve doğu kırsalı ile Halep'in güney ve batı kırsalında çok sayıda yerleşimi ele geçirdi.



Soçi mutabakatından bu yana rejim ve destekçilerinin İdlib'e saldırılarında 1800'den fazla sivil can verdi.



Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin, 5 Mart'ta Rusya'nın başkenti Moskova'da yeni bir mutabakat sağladı.



Ateşkes 6 Mart'ta yürürlüğe girdi. Rejim ve destekçilerinin zaman zaman ihlallerine rağmen ateşkese büyük ölçüde uyuluyor.