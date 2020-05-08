İSTANBUL 17°C / 7°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    7,098
  • EURO
    7,7272
  • ALTIN
    391.851
  • BIST100
    98398.8
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenler'de bir inşaatın istinat duvarı çökme meydana geldi
Güncel

Esenler'de bir inşaatın istinat duvarı çökme meydana geldi

Esenler'de yapımı devam eden bir inşaatın temelindeki istinat duvarı çöktü. İnşaat alanın çevresinde bulunan binalar tedbir amaçlı ekipleri tarafından boşaltıldı.

IHA08 Mayıs 2020 Cuma 07:10 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 07:10
ABONE OL

Olay, saat 04.00 civarlarında Esenler Kemer Mahallesi 945. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanını bulunduğu sokakta yaklaşık 3 saat önce kayma meydana geldi. Vatandaşlar hızlı bir şekilde kendilerini sokağa atarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, sokak içerisinde önlem alırken, binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

SOKAKTAKİ İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ

Yaşanan kaymadan yaklaşık 3 saat sonra sokak içerisindeki bir inşaatın temelindeki istinat duvarında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle istinat duvarı çökerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.

İstanbul'da şaşırtan görüntü: E-5'in yanı başında piknik yapıp tavla oynadılar

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.