IHA 08 Mayıs 2020 Cuma 07:10 - Güncelleme: 08 Mayıs 2020 Cuma 07:10

Olay, saat 04.00 civarlarında Esenler Kemer Mahallesi 945. Sokakta yaşandı. Edinilen bilgiye göre, inşaat alanını bulunduğu sokakta yaklaşık 3 saat önce kayma meydana geldi. Vatandaşlar hızlı bir şekilde kendilerini sokağa atarak durumu yetkililere bildirdi. Olay yerine gelen ekipleri, sokak içerisinde önlem alırken, binalar tedbir amacıyla boşaltıldı.

SOKAKTAKİ İNŞAATIN İSTİNAT DUVARI ÇÖKTÜ



Yaşanan kaymadan yaklaşık 3 saat sonra sokak içerisindeki bir inşaatın temelindeki istinat duvarında çökme meydana geldi. Büyük bir gürültüyle istinat duvarı çökerken, çevredeki vatandaşlar büyük panik yaşadı.

Ekiplerin çalışmaları devam ediyor.