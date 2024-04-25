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Esenler'de çıkan bir kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi hayatını kaybetti

Esenler'de, iş yerinde çıkan kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi kaldırıldığı hastanede hayatını kaybetti.

AA25 Nisan 2024 Perşembe 00:45 - Güncelleme:
Esenler'de çıkan bir kavgada vücuduna tornavida saplanan kişi hayatını kaybetti
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Menderes Mahallesi 301. Sokak'ta bir iş yerinde çıkan tartışma, kısa sürede kavgaya dönüştü.

Arbedede, ismi öğrenilemeyen kişi, vücuduna saplanan tornavida ile ağır yaralandı; iş yerinde kurye olarak çalıştığı belirlenen şüpheli ise kaçtı.

İhbar üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince hastaneye kaldırılan kişi yapılan müdahaleye rağmen kurtarılmadı.

Ekipler iş yerinde yaptıkları incelemenin ardından güvenlik kamerasının kayıtlarını, incelemek üzere aldı.

Polis şüpheliyi yakalamak için çalışma başlattı.

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