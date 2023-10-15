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Esenler'de yangın! 6 kişi hastaneye kaldırıldı

Esenler'de 6 katlı bir binanın bodrum katında çıkan yangın nedeniyle apartmanda mahsur kalan 19 kişi itfaiye ekiplerince kurtarıldı. Kurtarılan vatandaşlardan 6'sı hastaneye kaldırıldı.

AA15 Ekim 2023 Pazar 10:36 - Güncelleme:
Esenler'de yangın! 6 kişi hastaneye kaldırıldı
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Fevzi Çakmak Mahallesi 1118. Sokak'ta sabah saatlerinde bir binadan duman çıktığını gören vatandaşlar, durumu itfaiye ve polis ekiplerine bildirdi.

Olay yerine gelen itfaiye ekipleri, bodrum katta çıkan yangını kısa sürede söndürdü.

Yangın nedeniyle üst katlarda mahsur kalarak dumandan etkilenen 19 kişi, itfaiyenin merdivenli aracıyla kurtarıldı. Burada sağlık ekiplerince ilk müdahalesi yapılan vatandaşlardan 6'sı daha sonra hastaneye kaldırıldı.

Yangının bodrum katta yaşayan ve alkollü olduğu iddia edilen bir kişinin eşiyle tartıştıktan sonra evin perdelerini yakması sonucu çıktığı öne sürüldü.

Yangın sırasında binada mahsur kalan vatandaşlardan biri, gazetecilere, bodrum katta oturan kişinin yangını çıkartıp kapıyı kilitlediğini söyledi.

Olayla ilgili çalışma başlatan polis ekipleri, yangına neden olduğu öne sürülen kişiyi gözaltına aldı.

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