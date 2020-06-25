DHA 25 Haziran 2020 Perşembe 10:30 - Güncelleme: 25 Haziran 2020 Perşembe 10:30

Olay, dün Esenler'de bulunan Tekstilkent'te meydana geldi. Sebebi henüz belirlenemeyen bir nedenden dolayı yol kenarında duran bir kişi, araçtan inen iki kişi tarafından feci şekilde dövüldü. Fenalaştığı görülen kişiyi yerde tekmeleyen iki kişi, daha sonra araca binerek olay yerinden uzaklaştı. Polis, olayla ilgili çalışma başlatırken darp edilen kişi, kendisine saldıran kişileri tanımadığını söyledi. Darp edilen kişi polise verdiği bilgide yolda yürürken, bir aracın park ettiğini ve araçtan inen iki kişinin, önünü keserek kendisine saldırmaya başladığını ifade etti. Sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilen darp edilen kişi, kendisine saldıran iki kişiden şikâyetçi oldu.

OLAY ANI KAMERADA

Öte yandan yaşanan olay bir vatandaş tarafından cep telefonu kamerasıyla kaydedildi. Görüntülerde, yerde yatan kişiyi saldırganlardan biri defalarca tekmelerken diğer saldırganın ise yakasından tutarak sürüklediği ve daha sonra tekme attığı kameraya yansıyor. Çevredekilerin tüm müdahalelerine rağmen iki kişinin, saldırgan tavrı devam ediyor. Bir süre sonra yerden kalkan kişinin fenalaştığı ve sendelemeye başladığı da cep telefonu kamerasına yansıyor. Saldırganlar daha sonra ise araca binerek olay yerinden uzaklaşıyor.