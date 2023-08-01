Esenyurt cinayetinde yeni gelişme! Katilin ifadesi ortaya çıktı

Olay İstanbul Esenyurt'ta önceki akşam saat 23.23'te Mehmet Akif Ersoy Caddesi üzerindeki Tekel bayiinde meydana geldi. Tekel bayiinde gerçekleşen ve 2 kişinin hayatını kaybettiği dehşet olayla ilgili önemli gelişmeler yaşandı. Saldırı anlarının işyerinin güvenlik kamerasına saniye saniye kaydedildiği olayın ardından Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekipleri harekete geçti.

SALDIRGANLAR YAKALANDI

Yapılan çalışmalarda önce Murat Özer gözaltına alındı. Ardından Servet Özer yakalandı. Firarda iki kişinin yakalanması çalışması da sonuç verdi. Azad Özer ve Tarık Özer'de Cinayet ekipleri tarafından yakalandı.

BAKAN YERLİKAYA'DAN AÇIKLAMA

İçişler Bakanı Ali Yerlikaya Twitter hesabında tüm şüphelilerin yakalandığına dair açıklama geçti. Yerlikaya açıklamasında " Esenyurt ilçesi Güzelyurt Mahallesinde meydana gelen olayın şüphelilerinden (T.Ö.) ve (A.Ö.) de yakalandı. İstanbul Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışmalar sonrası olayın şüphelilerinden M.Ö ve S.Ö.'den sonra T.Ö. ve A.Ö de yakalandı. Olayla ilgili şüphelilerin tamamı gözaltında." dedi.

GÖZALTI SAYISI 8'E YÜKSELDİ

Olayla ilgili geniş çaplı çalışma yapan Cinayet Büro Amirliği ekipleri, vahşette yer alan 4 şüphelilerin kaçmasına ve saklanmasına yardımcı olan 4 kişiyi tespit etti. Çalışmalar sonucu tespit edilen Hüsamettin A., Vedat E., Erdal A. ve Ercan T.'de gözaltına alındı. Gözaltına alınan 4 şüphelinin de birden fazla suç kayıtları olması dikkat çekti. Böylece olayla ilgili sürdürülen soruşturma kapmasında gözaltı sayısı 8'e yükseldi.

İFADESİ ORTAYA ÇIKTI

Öte yandan, cinayetleri işleyen T.Ö.'nün ilk ifadesine ulaşıldı. T.Ö, ifadesinde "Niyetim konuşmaktı, pişmanım. Beni çevreme karşı küçük düşürdü. WhatsApp paylaşımına sinirlendim." dedi.