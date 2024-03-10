İSTANBUL 14°C / 6°C
Parçalı bulutlu, güneşli
10 Mart 2024 Pazar / 1 Ramazan 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    31,9147
  • EURO
    35,0404
  • ALTIN
    2234.01
  • BIST100
    9155.32
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın

Esenyurt'ta 11 katlı rezidansın bodrum katında henüz bilinmeyen bir nedenle yangın çıktı. Yangında üst katlarda mahsur kalan 40 kişi itfaiye ekiplerince kurtarılırken yangın, itfaiye ekiplerince söndürüldü.

IHA10 Mart 2024 Pazar 07:09 - Güncelleme:
Esenyurt'ta 11 katlı rezidansta korkutan yangın
ABONE OL

Yangın, saat 23.15 sıralarında Atatürk Mahallesi Özdemir Sokak'ta bulunan 11 katlı rezidansın bodrum katında meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, henüz bilinmeyen bir nedenle rezidansın bodrum katında yangın çıktı. Bodrum kattan yükselen dumanlar binayı sararken üst katlarda bulunan vatandaşlar mahsur kaldı. İhbar üzerine olay yerine polis, itfaiye ve sağlık ekipleri sevk edildi. Olay yerine gelen polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, yangına müdahale eden itfaiye ekipleri bir yandan da üst katlarda mahsur kalan vatandaşları tahliye etmek için çalışma başlattı.

İtfaiye ekipleri yangını kısa sürede kontrol altına alırken üst katlarda mahsur kalan 40 vatandaş merdiven aracıyla kurtarılarak tahliye edildi. Yangında dumandan etkilenen bir kişi sedye ile ambulansa taşındı. Yaralı daha sonra ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Yangın itfaiye ekiplerince söndürüldü. Bodrum katta hasar meydana geldi.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.