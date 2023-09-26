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Güncel

Esenyurt'ta alacak-verecek tartışmasında kan aktı

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde alacak-verecek meselesinden çıkan tartışmada 1 kişi bıçaklanarak öldürüldü.

AA26 Eylül 2023 Salı 23:39 - Güncelleme:
Esenyurt'ta alacak-verecek tartışmasında kan aktı
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Akçaburgaz Mahallesi Ali Fahri Orman Caddesi'ndeki bir kafede, Bayram K. ile Seçkin B. arasında alacak-verecek meselesinden tartışma çıktı.

Kısa sürede büyüyen tartışmada Bayram K, Seçkin B'yi boğazından bıçakladı.

İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin yaptığı kontrolde Seçkin B'nin hayatını kaybettiği belirlendi.

Cinayetin ardından kaçan Bayram K. polis ekipleri tarafından kısa sürede yakalandı.

Haberi alarak olay yerine gelen Seçkin B'nin yakınları taşkınlık çıkardı. Bölgeye sevk edilen polis özel harekat ekipleri çevrede güvenlik önlemi aldı.

Seçkin B'nin cesedi, incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Polisin cinayetle ilgili çalışması sürüyor.

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