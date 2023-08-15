Esenyurt'ta asayiş uygulaması yapıldı

Esenyurt'ta polis ekiplerince denetim uygulaması gerçekleştirildi. Uygulamada şüpheli görülen araçlar durdurularak aranırken sürücülere ise Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı.

İstanbul Emniyet Müdürlüğü tarafından düzenlenen denetim uygulaması Esenyurt Doğan Araslı Bulvarı'nda yapıldı. Uygulamaya Güvenlik Şube Ekipleri, Yunus Polis Ekipleri, Trafik Şube Müdürlüğü Ekipleri, Oto Hırsızlığı Büro Amirliği Ekipleri ve Çevik Kuvvet Ekipleri katıldı. Ekipler, şüpheli görülen araçları durdurarak araç içindekilerin üstlerini aradı. Durdurulan araçların koltuk ve bagajları da aranırken şahıslara Genel Bilgi Taraması (GBT) kontrolü yapıldı. Sürücülere ise alkol kontrolü için promil testi yapıldı.