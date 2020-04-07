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Son dakika... Esenyurt'ta bir binada patlama: O anlar böyle görüntülendi

İstanbul'un Esenyurt ilçesinde bir binada doğal gaz patlaması meydana geldi. Yaralıların olduğu belirtilen olay yerine çok sayıda itfaiye ekibi sevk edildi.

HABERİN
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AA & DHA & İHA07 Nisan 2020 Salı 16:14 - Güncelleme: 07 Nisan 2020 Salı 17:32
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Esenyurt Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesinde bulunan binanın 6. katında şiddetli bir patlama meydana geldi. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda sağlık, itfaiye ve polis ekipleri sevk edildi. Patlama ilk belirlemelere göre 3 kişi yaralandı. Yaralananlar, sağlık ekipleri ve çevredekilerin yardımıyla en yakın hastanelere kaldırıldı. Ekiplerin olay yerindeki çalışmaları devam ediyor. Öte yandan patlama anı güvenlik kameralarına yansıdı. Görüntülerde dairede şiddetli bir patlama meydana geliyor. Daireden alev ve dumanlar yükseliyor.

Esenyurt'ta bir binada patlama! O anlar böyle kaydedildi

VALİLİKTEN AÇIKLAMA

İstanbul Valiliği'nden olayla ilgili ise şu açıklama yapıldı;

"Bugün saat 16.15'de İtfaiyeden alınan bilgilere göre; Esenyurt İlçemiz Piri Reis Mahallesi Necip Fazıl Kısakürek Caddesindeki bir binanın doğalgaz tesisatında henüz bilinmeyen bir nedenle patlama meydana gelmiştir. Olay yerine güvenlik, İgdaş, itfaiye, sağlık ve AFAD ekiplerimiz sevk edilmiş, alınan ilk bilgilere göre olayda yaralanan 3 kişi, ambulans ile çevredeki hastanelere nakledilmiştir. Yaralılarımıza Allah'tan acil şifalar diliyoruz."

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt yaşanan patlamanın ilk bilgilere göre doğal gaz sızıntısından kaynaklandığını, olayda 6 vatandaşın yaralandığını açıkladı.

Esenyurt Belediye Başkanı Kemal Deniz Bozkurt, Esenyurt’ta yaşanan patlamanın ardından olay yerine gelerek incelemelerde bulundu. Gazetecilere açıklama yapan Bozkurt, "Çok önemli bir sorunu ucuz atlattık diyelim. Fazla sayıda yaralı arkadaşımız yok. İlk bilgilere göre 6 kişi yaralı. 4’ü hafif yaralı. 2 kişinin durumu biraz daha ciddi. Yaptığımız incelemelerde ön bilgiler zannediyorum doğal gaz sızıntısından dolayı yaşanan bir patlama bu. Şu anda arkadaşlar inceliyorlar. Diğer katlarda yaşanan vatandaşlarımız için bir risk yok. Belediye ekipleri ve polis burada. Vatandaşımızın ihtiyaçlarını gidermek için gerekeni yapacaklar" dedi.

Bozkurt, hasar gören dairelerde yaşayan vatandaşların geçici olarak çevredeki otel ve misafirhanelerde ağırlanacağını kaydetti.

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