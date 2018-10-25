Esenyurt'ta bir fabrikada yangın çıktı Esenyurt'taki bir fabrikada yangın çıktı. Alevler yan fabrikalara da sıçradı. İtfaiye ekipleri yangını söndürmeye çalışıyor. Kontrol altına alınmaya çalışılan yangınla ilgili 24'e konuşan Esenyurt Belediyesi Başkanı Ali Murta Alatepe, 'Yangının çıkış nedeni bilinmiyor. Can kaybı yok' dedi.