İSTANBUL 19°C / 13°C
Parçalı bulutlu, güneşli
17 Ekim 2023 Salı / 3 RebiülAhir 1445
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    27,9035
  • EURO
    29,466
  • ALTIN
    1722.45
  • BIST100
    7964.29
ANA SAYFA
FOTO GALERİ
VİDEO GALERİ
SON DAKİKA
YAZARLAR
GÜNCEL
DÜNYA
EKONOMİ
SPOR
CANLI SKOR
AÇIK GÖRÜŞ
TEKNOLOJİ
YAŞAM
KOBİ
DİĞER
İLETİŞİM VE KÜNYE

Bizi Takip Edin

Güncel

Esenyurt'ta çöpe atılmış bebek cesedi bulundu

Esenyurt'ta çöp konteynerine atılmış yeni doğmuş bebek cesedi bulundu.

IHA17 Ekim 2023 Salı 10:54 - Güncelleme:
Esenyurt'ta çöpe atılmış bebek cesedi bulundu
ABONE OL

Edinilen bilgilere göre sabah saatlerinde Yenikent Mahallesi'nde kağıt toplayan bir şahıs, çöp konteynerinde bebek olduğunu fark etti. Şahsın ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık ekiplerinin incelemesinde bebeğin hayatını kaybettiği tespit edildi. Polis çevrede güvenlik çemberi oluştururken, olay yeri inceleme ekipleri de konteyner çevresinde çalışma yaptı. Bebek cesedi, ilk incelemelerin ardından Adli Tıp Kurumu morguna kaldırıldı.

Çevrede güvenlik kameralarını inceleyen polis ekipleri, bebeği bırakanların tespit edilmesi için çalışma başlattı.

Popüler Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.