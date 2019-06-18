29°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8436
  • 6,5408
  • 252.7
  • 93.405
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Esenyurt'ta derneğe kurşun yağmuru

Esenyurt'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Ardahan Göle Arpaşen Köyü Derneği'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldı. Derneğe sabah saatlerinde gelen görevliler camlara isabet eden kurşun izlerini görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş açan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.

Şehit askerimiz Gabar Dağı´ndan selam yollamıştı

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'nin PKK/YPG ile ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı

ABD'nin PKK/YPG ile ilişkisi bir kez daha ortaya çıktı

İstanbul Havalimanı'nda müthiş yenilik: 18 saniyede geçilecek

İstanbul Havalimanı'nda müthiş yenilik: 18 saniyede geçilecek

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

55 ilaç daha geri ödeme listesine alındı

Tarih belli oldu

Tarih belli oldu

ABD'den Çin ve Rusya'yı endişelendirecek hamle

ABD'den Çin ve Rusya'yı endişelendirecek hamle

Milli gururumuz Atak'tan Avrupa semalarında gövde gösterisi

Milli gururumuz Atak'tan Avrupa semalarında gövde gösterisi

İlçe Emniyet Müdürlüğüne yuva yaptı! Görenleri şaşırtıyor

İlçe Emniyet Müdürlüğüne yuva yaptı! Görenleri şaşırtıyor

'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' kampanyasına bir banka daha katıldı

'Enflasyona Endeksli Konut Kredisi' kampanyasına bir banka daha katıldı
 

POPÜLER HABERLER

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Önce yavru kediyi ezdi sonra çevredekileri tehdit etti

Milli gururumuz Atak'tan, Avrupa semalarında gövde gösterisi

Milli gururumuz Atak'tan, Avrupa semalarında gövde gösterisi

Kartpostallık görüntüler! Ağrı Dağı...

Kartpostallık görüntüler! Ağrı Dağı...

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

Türkiye'nin en büyük projesi... Geri sayım başladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA