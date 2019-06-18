Esenyurt'ta derneğe kurşun yağmuru
Esenyurt'ta bir dernek kimliği belirsiz kişilerce kurşunlandı.
- DHA
Ardahan Göle Arpaşen Köyü Derneği'ne gece saatlerinde kimliği belirsiz kişi yada kişilerce ateş açıldı. Derneğe sabah saatlerinde gelen görevliler camlara isabet eden kurşun izlerini görerek polise ihbarda bulundu. Olay yerine gelen polis ekipleri inceleme yaptı. Polis, ateş açan kişi yada kişileri yakalamak için çalışma başlattı.
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