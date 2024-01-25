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Güncel

Esenyurt'ta eski koca dehşeti: Eski eşini bıçaklayıp intihar etti

Esenyurt'ta bir şahıs eski eşini defalarca bıçakladıktan sonra, kendini asarak yaşamına son verdi.

İHA25 Ocak 2024 Perşembe 00:55 - Güncelleme:
Esenyurt'ta eski koca dehşeti: Eski eşini bıçaklayıp intihar etti
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Esenyurt'ta eski karısını sokak ortasında defalarca bıçaklayan Ömer A., olay sonrası evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Yaralanan kadının hastanede tedavisi devam ederken Ömer A.'nın cenazesi Adli Tıp Morguna sevk edildi.

Olay, gece saatlerinde Esenyurt Üçevler Mahallesi 926. Sokak üzerinde meydana geldi.

İddiaya göre 4 çocuk sahibi 40 yaşlarındaki Ömer A., eski eşi M.A.'yı yaşadığı binanın kapısının önünde defalarca bıçakladı.

Olay sonrası sokağa polis ve sağlık ekipleri sevk edilirken yaralı kadın ambulansla hastaneye kaldırıldı.

Bir süre sonra Ömer A., 904. Sokak'taki bodrum katta bulunan evinde kendini asarak yaşamına son verdi.

Yakınlarının ihbarı üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Eve giren olay yeri inceleme ekipleri daire içerisinde çalışma yaptı.

Yapılan incelemenin sonunda Ömer A.'nın cansız bedeni cenaze aracına bindirilerek Adli Tıp Morguna götürüldü.

Bıçaklanarak yaralanan M.A.'nın ise hastanede tedavisinin devam ettiği öğrenildi.

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