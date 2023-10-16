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Esenyurt'ta kıraathane kurşunlandı:2 yaralı

Esenyurt'ta bir kişi yürüyerek geldiği kıraathaneye kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Saldırı sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis çalışma başlattı.

IHA16 Ekim 2023 Pazartesi 15:38 - Güncelleme:
Esenyurt'ta kıraathane kurşunlandı:2 yaralı
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Esenyurt'ta bir kişi yürüyerek geldiği kıraathaneye kurşun yağmuruna tutup kaçtı. Saldırıda 2 kişi yaralanırken, polis çalışma başlattı.

Olay, bugün 14.30 sıralarında Esenyurt Pınar Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre, kıraathane sahibi ile husumetli olan bir kişi, yürüyerek dükkanın önüne gelerek 7-8 el ateş edip, koşarak olay yerinden uzaklaştı. İçeride oturan ve isimleri henüz öğrenilemeyen 2 kişi kurşunların hedefi oldu. Saldırı sonrası polis ve sağlık ekiplerine haber verildi. İhbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekipleri, yaralı iki şahsı ambulansa bindirerek hastaneye götürdü. Polis ekipleri ise saldırganı yakalamak için çalışma başlattı. Yaralıların hastaneye götürüldüğü anlar cep telefonu kamerasına yansıdı.

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