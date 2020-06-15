İSTANBUL 26°C / 19°C
Parçalı bulutlu, güneşli
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    6,8355
  • EURO
    7,7021
  • ALTIN
    378.288
  • BIST100
    109799
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta minibüsten 35 yolcu çıktı; şoföre ceza kesildi
Güncel

Esenyurt'ta minibüsten 35 yolcu çıktı; şoföre ceza kesildi

Koronavirüs ile mücadele kapsamında toplu taşıma araçlarına yönelik sürdürülen denetimler sırasında İstanbul Esenyurt'taki içinde 17 kişinin olması gereken minibüsten 35 yolcu çıktı.

DHA15 Haziran 2020 Pazartesi 11:54 - Güncelleme: 15 Haziran 2020 Pazartesi 11:54
ABONE OL

Esenyurt Emniyet Müdürlüğü trafik ekipleri Mehterçeşme Mahallesi'nde minibüsler ve işçi servislerine yönelik denetim yaptı. Durdurulan bir minibüste 17 kişi yerine 35 yolcu olduğu belirlendi. Bunun üzerine minibüs sürücüsüne 104 TL ceza uygulanırken, ayaktaki yolculara paraları iade edildi. Yolcular, az sayıda gelen araçlara binmek zorunda kaldıklarını belirtirken, bu durumun koronavirüsten önce de aynı olduğunu söyledi. Bir yolcu, "Bize yazık günah değil mi? Bu insanlara da yazık. Araç sayısının arttırılması gerek. Bu hatta belediye otobüs koysun" dedi. Polis ekipleri durdurdukları bir işçi servisinde de maskesiz yolcu olduğunu belirledi. İşçi, maskesini evde unuttuğunu söyleyince servis sürücüsü maske vererek yoluna devam etti.

Bahriye subayından duygulandıran fedakarlık! Bakan Akar arayarak, tebrik etti

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.