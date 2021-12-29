İSTANBUL 12°C / 8°C
Parçalı bulutlu, güneşli
30 Aralık 2021 Perşembe / 26 CemaziyelEvvel 1443
Gece modu
İSTANBUL00:00
kalan süre
  • DOLAR
    12,6693
  • EURO
    14,4237
  • ALTIN
    734.578
  • BIST100
    1895.46
  • Haberler
  • >
  • Güncel
  • >
  • Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı
Güncel

Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

Esenyurt'ta çaldıkları panelvanı, üzerine sprey boyayla 'İşte böyle çalarız' yazdıktan sonra terk ettikleri öne sürülen 3 şüpheli gözaltına alındı.

AA29 Aralık 2021 Çarşamba 22:45 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:21
ABONE OL

Alınan bilgiye göre, 24-25 Aralık'ta Esenyurt ilçesinde yaşanan araç hırsızlıkları üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda U.K, T.Ş ve E.D.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, çaldıkları panelvanı, bir süre kullandıktan sonra üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazıp terk etmeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Hırsızlık şüphelilerinin, çaldıkları araçların parçalarını ''bit pazarı'' olarak bilinen yerde satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

İlginizi Çekebilir
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları gazete ve haber kaynaklarına aittir. İzin alınmadan, kaynak gösterilerek dahi iktibas edilemez.