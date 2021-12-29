Esenyurt'ta oto hırsızlığı yaptıkları iddia edilen 3 şüpheli yakalandı

AA 29 Aralık 2021 Çarşamba 22:45 - Güncelleme: 29 Aralık 2021 Çarşamba 23:21

Alınan bilgiye göre, 24-25 Aralık'ta Esenyurt ilçesinde yaşanan araç hırsızlıkları üzerine harekete geçen polis ekipleri, yaptıkları çalışmalar sonucunda U.K, T.Ş ve E.D.D'yi yakalayarak gözaltına aldı.

Şüpheliler, çaldıkları panelvanı, bir süre kullandıktan sonra üzerine sprey boyayla "İşte böyle çalarız" yazıp terk etmeleriyle sosyal medyada gündem olmuştu.

Hırsızlık şüphelilerinin, çaldıkları araçların parçalarını ''bit pazarı'' olarak bilinen yerde satmaya çalıştıkları öğrenildi.

Gözaltındaki 3 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.