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  • Esenyurt'ta silahlı saldırı! Apartmana kurşun yağdırdılar
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Esenyurt'ta silahlı saldırı! Apartmana kurşun yağdırdılar

Esenyurt'ta gece saatlerinde kimliği belirsiz şahıslar, 3 katlı bir apartmanı kurşun yağmuruna tuttular. Polisler 24 adet boş kovan tespit ederken, zanlıların yakalanması için çalışma başlatıldı.

IHA22 Ekim 2023 Pazar 10:40 - Güncelleme:
Esenyurt'ta silahlı saldırı! Apartmana kurşun yağdırdılar
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Olay, gece 03.00 sıralarında Esenyurt Güzelyurt Mahallesi'nde meydana geldi. Edinilen bilgiye göre, kimliği belirsiz kişi veya kişiler, bir binanın önüne gelerek, ateş etmeye başladı. Binanın dış cephesine çok sayıda kurşun isabet etti. Ölen ya da yaralanan kimsenin olmadığı olayda, vatandaşlar büyük panik yaşadı. İhbar üzerine olay yerine çok sayıda polis sevk edildi. İlk belirlemelere göre, 24 adet boş kovana rastlanıldı. Polis ekipleri binada oturan şahısların ifadelerine başvururken, olayla ilgili geniş çaplı çalışma başlatıldı.

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