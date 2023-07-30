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Güncel

Esenyurt'ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı

Esenyurt'ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayiindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Tarık Ö.'nün, terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı olduğu ortaya çıktı. Twitter hesabından paylaşım yapmayan Tarık Ö.'nün, terör soruşturmaları nedeniyle tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımları ve FETÖ'cü hesapları beğendiği görüldü.

Yeni Şafak30 Temmuz 2023 Pazar 15:11 - Güncelleme:
Esenyurt'ta tekel bayiini basan şüpheli terör örgütü PKK ve FETÖ sempatizanı çıktı
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Esenyurt'ta iki kişinin öldürüldüğü tekel bayisindeki silahlı saldırının şüphelilerinden Murat Özer Esenyurt'ta yakalandı.

Polis ekiplerinin diğer şüpheliler çalışmaları sürerken, şüphelilerden Tarık Ö. ile ilgili bazı detaylar ortaya çıktı.

Twitter hesabından paylaşım yapmayan Tarık Ö.'nün, terör soruşturmaları nedeniyle tutuklu bulunan HDP'li Selahattin Demirtaş ile ilgili paylaşımları beğendiği görüldü.

PKK sempatizanı Tarık Ö'nün FETÖ'nün ABD imamlarından biri olan Sacit Arvasi'nin ve CHP'li Canan Kaftancıoğlu'nun paylaşımını da beğendiği ortaya çıktı.

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