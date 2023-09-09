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Esenyurt'taki cinayetin firari şüphelisi yakalandı

İstanbul Valiliği, Esenyurt'ta dün 1 kişinin hayatını kaybettiği olayın yabancı uyruklu firari şüphelisinin yakalandığını bildirdi.

AA9 Eylül 2023 Cumartesi 01:41 - Güncelleme:
Esenyurt'taki cinayetin firari şüphelisi yakalandı
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Valilikten yapılan açıklamada, Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.

Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli A.H. yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.

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