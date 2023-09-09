Esenyurt'taki cinayetin firari şüphelisi yakalandı

Valilikten yapılan açıklamada, Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde dün meydana gelen olayda N.T. isimli vatandaşın hayatını kaybettiği belirtildi.
Açıklamada, "İl Emniyet Müdürlüğümüzün yaptığı çalışma sonucu yabancı uyruklu firari şüpheli A.H. yakalanmıştır. Hayatını kaybeden vatandaşımıza Allah'tan rahmet, ailesine başsağlığı diliyoruz." ifadeleri kullanıldı.
İstanbul'un Esenyurt ilçesi Bağlarçeşme Mahallesi'nde 08.09.2023 tarihinde meydana gelen olayla ilgili Basın Açıklamamız:— TC İstanbul Valiliği (@TC_istanbul) September 8, 2023
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