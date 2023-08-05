Olay Üsküdar'da dün sabah saatlerinde yaşandı. Üsküdar'daki evlerine yaklaşık 1 yıl kadar önce taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile eşi Yunus Yıldırım (31) komşuların iddiasına göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşi Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

Yunus Yıldırım ardından polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendisini ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyleyen Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Yaralı Merve Veziroğlu Yıldırım ise yoğun bakıma alındı.