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  • Eşi 32 yerinden bıçakladı: Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakımda
Güncel

Eşi 32 yerinden bıçakladı: Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakımda

Üsküdar'da yaşayan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım, kocası Yunus Yıldırım tarafından, evde yaşadıkları tartışma esnasında bıçaklı saldırıya uğradı. Kocasının meyve bıçaklı saldırısına uğrayan Merve Veziroğlu Yıldırım ağır yaralandı.

IHA5 Ağustos 2023 Cumartesi 12:25 - Güncelleme:
Eşi 32 yerinden bıçakladı: Ünlü Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım yoğun bakımda
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Olay Üsküdar'da dün sabah saatlerinde yaşandı. Üsküdar'daki evlerine yaklaşık 1 yıl kadar önce taşınan yüksek mimar ve Youtuber Merve Veziroğlu Yıldırım (32) ile eşi Yunus Yıldırım (31) komşuların iddiasına göre bir süredir şiddetli geçimsizlik yaşıyordu.

Yıldırım çifti sabah saatlerinde bilinmeyen bir nedenle tartışmaya başladı. Tartışma esnasında Yunus Yıldırım mutfaktan aldığı meyve bıçağıyla eşi Merve Yıldırım'ı yatak odasında 32 yerinden bıçakladı.

Yunus Yıldırım ardından polisi arayarak eşini bıçakladığını söyleyip kendisini ihbar etti.

Olay yerine gelen sağlık ekiplerine yaralı eşinin içeride yattığını söyleyen Yunus Yıldırım, Asayiş Büro Amirliğine götürüldü.

Yaralı Merve Veziroğlu Yıldırım ise yoğun bakıma alındı.

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