CHP'de tepki çeken atamalar! Eşi daire başkanı, kardeşi müdür oldu

CHP'li Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde genel sekreter yardımcısı olarak görev yapan Metin Bükülmez'in eşi Sıla Bükülmez'in ESKİ Genel Müdürlüğü İnsan Kaynakları Daire Başkanı, kardeşi Aytekin Bükülmez'in ise ESKİ'nin satın alma müdürü olduğu ortaya çıktı. Sosyal medyada çok sayıda kişi bu duruma tepki gösterdi.

Kırşehir Belediye Başkanı Selahattin Ekincioğlu'nun kayınbiraderi ve bacanağını başkan yardımcısı yapmasının ardından bu kez de Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nde ballı torpiller ortaya çıktı.

Sabah'ın haberine göre, Büyükşehir belediyesinin genel sekreter yardımcısı Metin Bükülmez'in kardeşi ile eşinin daire başkanı ve müdürü olduğu ortaya çıktı.

Metin Bükülmezi'in kız kardeşi Sıla Bükülmez'in Eskişehir Su ve Kanalizasyon İdaresi'nde (ESKİ) İnsan Kaynakları Müdürü, kardeşi Aytekin Bükülmez'in ise ESKİ'de satın alma müdürü olması tepkileri de beraberinde getirdi.

ELE VERİR TALKINI KENDİ YUTAR SALKIMI

CHP'nin her fırsat dile getirdiği liyakat vurgusunu hiçe sayarak eş dost ve akrabayı belediye kadrolarına doldurduğunu belirten sosyal medya kullanıcıları tepkilerini dile getirdi.

Bir sosyal medya kullanıcısı "Ele verir talkını kendi yutar salkımı" yorumunda bulunurken bir başka kullanıcı ise "Sülale devri, liyakata bağlı atamalar" şeklinde yorum yaptı.

24 KEZ BAŞVURDU DİKKATE ALINMADI

Eskişehir Büyükşehir Belediyesi'nin iş ilanlarına 24 kez başvurduğunu belirten Onur adlı sosyal medya kullanıcısı ise; "2021 yılından beri Eskişehir Büyükşehir şirketine niteliklerime uyan 20 küsur iş başvuru yaptım. Bir tanesinde bile görüşmeye çağrılmadım" paylaşımında bulundu.