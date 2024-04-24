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Güncel

Eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı

Adana'nın merkez Seyhan ilçesinde arkadaşını bıçakla yaralayan şüpheli tutuklandı.

AA24 Nisan 2024 Çarşamba 11:02 - Güncelleme:
Eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü arkadaşını bıçakla yaralayan zanlı tutuklandı
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Suriye uyruklu Ahmed M. (27), çalıştığı iş yerinden Gülpınar Mahallesi'ndeki evine gittiğinde arkadaşı Memduh S. (27) ile karşılaştı.

Ahmed M, eşi ile ilişkisi olduğunu öne sürdüğü Memduh S'yi bıçakla yaraladı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine bölgeye polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince Seyhan Devlet Hastanesi'ne kaldırılan Memduh S'nin hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

İlçe Emniyet Müdürlüğü devriye ekipleri, zanlı Ahmed M'yi olay yerinin yakınında yakaladı.

Gözaltına alınan şüpheli, emniyetteki işlemlerin ardından sevk edildiği adliyede çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

  • Adana
  • bıçaklı saldırı
  • tutuklama

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