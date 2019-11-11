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Eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar etmişti... İşte o mektup

Antalya’da internetten aldığı siyanürle eşi, oğlu ve kızını zehirleyerek intihar eden Selim Şimşek’in geride bıraktığı 2 sayfalık mektubun bir bölümüne ulaşıldı.

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ANTALYA'NIN Konyaaltı ilçesi Uncalı mahallesinde bir rezidansta oturan Selim Şimşek (36), internetten aldığı siyanürle kendisini, eşi Sultan Şimşek'i (38) ve çocukları Ceren (9) ile Ali Çınar Şimşek'i (5) siyanürle zehirledi. Selim Şimşek'in geride bıraktığı 2 sayfalık mektuba polis el koydu. 
 
Mektupta, Şimşek şu ifadelere yer veriyor: "Çok uzun zamandır kafamda kuruyordum. Kendimi öldürmem eşim ve çocuklarımı içinden çıkılmaz bir buhrana bunalıma sokabilirdi. Onları da yanımda götürmek en mantıklısı idi. Arkamızda kalanlar üzülecek, ağlayacak, sızlayacak sonrasında yavaş yavaş unutacaklar biliyorum. Çünkü büyükler her zaman söylerler 'Ne olursa ölene olur' diye. Bu söze istinaden canımdan bile çok sevdiğim eşim ve çocuklarımı bu kötü pis dünyada bırakamazdım. Sürekli dua ediyorum. Allah'ım bir mucize gönder diye. Bugün gözbebeğim canımın taa içi sevgili kızımı uyumaya götürdüm ve daha önce hiç olmadığı kadar sıkı ve uzun bir şekilde sarıldı bana. Yüreğim parçalandı." Selim Şimşek'in bıraktığı iki sayfalık mektupta borç listesinin yanı sıra bazı isimleri de tek tek yazarak suçladığı ileri sürüldü. Şimşek'in suçladığı isimlerin ifadeye çağrılacağı öğrenildi.
 
ÖZEL MEZARLIĞA İPLE İNDİRİLDİ
Öte yandan siyanürlü ölümün ardından Şimşek ailesinin cenazeleri, özel güvenlik önlemleri altında Erzurum Yakutiye'de toprağa verildi. Cenazeyi yıkamak için gelen imamlara özel kıyafet giydirildi. Cenazeler, 6 metre derinliğindeki özel mezarlığa iple indirilirken, cemaat defin işlemlerini duvar arkasından izledi.
 
(Sabah)

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