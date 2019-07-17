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Eşinden şiddet gören kadın: Öldürülmekten korkuyorum

Hatay'ın Arsuz ilçesinde, nişanlandığı günden bu yana kendisine şiddet uyguladığını öne sürdüğü eşi S.S.'ye (29) boşanma davası açan 1 çocuk annesi Simge S.(21), öldürülmekten korktuğunu söyledi.

  • DHA
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Arsuz'un Karaağaç Mahallesi'nde yaşayan Simge S., 14 yaşında tanışıp nişanlandığı S.S. ile 2016 yılında evlendi. İddiasına göre nişanlandığı günden itibaren şiddet görmeye başladı. 
 
 
2 gün önce eşine boşanma davası açan genç kadın, "Nişanlandım, her şey normal giderken beni dövdü. Birkaç kez yaşadığım şiddet olayının ardından nişanı bozdum. Üç yıl peşimden koştu, özür diledi. Ben de barıştım. 2016 yılında evlendik. Nikâhtan sonra 'artık benimsin, ayrılamazsın' diyerek yeniden beni dövdü. Şiddet uygulamaya devam etti. Hamileliğimin 8'inci ayında karnımı tekmeledi. Kanamam oldu hastaneye kaldırıldım, raporlarım da var. Doğum yaptıktan sonra şiddet sürmeye devam etti" dedi. Simge S. iddialarını şöyle sürdürdü: 
 
"Kulak zarımı patlattı. Şikâyet edecektim ancak her seferinde silahla beni tehdit etti, 'kardeşlerini öldürürüm' tehditleri savurdu. Üç gün önce de erkek kardeşimi dövdü, başına sopayla vurdu. 8 dikiş atıldı, diğer kardeşimi darp etti."  
 
 
Son olaydan sonra eşinden hem şikayetçi olduklarını hem de boşanma davası açtığını belirten Simge S., öldürülmekten korktuğunu belirterek, şunları söyledi:
 
 
"Şikayet ettim, polis gelmeden kaçtı. Şu an serbest, korkuyorum. Şiddete uğrayan diğer kadınlar gibi olmak istemiyorum. Can güvenliğim yok. Lütfen devletim beni, ölmeden kurtarsın. 'Öldüreceğim' deyip, evimizin önünden geçip, sürekli tehdit ediyor. Devletimizin bize sahip çıkmasını istiyorum."
 
 
Eniştesinin sopayla başına vurduğunu söyleyen B.H. de (15), "Korkumuzdan evden çıkamıyoruz, bakkala bile gidemiyoruz" dedi.
 
 

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