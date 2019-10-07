Otobüs durağında kan donduran olay: Ölsün diye yanına kimseyi yaklaştırmadı

21°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,7394
  • 6,2994
  • 276.922
  • 104745
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eşini otobüs durağında bıçakladı, ölmesi için yanına kimseyi yaklaştırmadı

KAYSERİ'de evden uzaklaştırma cezası bulunan oto lastik tamircisi Mustafa Çay (35), eşi Cevahir Çay'ı (30) otobüs durağında bıçakladı. Yaralı eşinin başında elinde bıçakla bekleyerek, çevredekilerin yardım etmesini engelleyen Mustafa Çay, gelen polisler tarafından gözaltına alındı. Cevahir Çay ise hastaneye kaldırılırken yaşamını yitirdi.

  • DHA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Olay, saat 09.00 sıralarında merkez Kocasinan ilçesi, Erkilet General Emir Mahallesindeki otobüs durağında meydana geldi. Cevahir Çay, 10 yıllık eşi Mustafa Çay'ın, kendisine şiddet uyguladığını iddia ederek koruma kararı alınması için mahkemeye başvurdu. Mahkemenin 1 hafta evden uzaklaştırma cezası verdiği Mustafa Çay, sabah evin önünde eşinin dışarıya çıkmasını bekledi. Cevahir Çay, 2 çocuğunu okula gönderdikten sonra alışveriş yapmak üzere çarşıya gitmek için evden çıktı. Mustafa Çay, otobüs durağında bekleyen eşinin yanına giderek konuşmak istedi. Mustafa Çay, eşinin konuşma talebini reddetmesi üzerine, belinden çıkardığı bıçakla Cevahir Çay'ı karın bölgesinden 3 kez bıçakladı.
 
Çevredekiler, polis ve 112 Acil Servis'e haber verirken, yaralı kadına da yardım etmek istediler. Ancak Mustafa Çay, elinde bıçakla eşinin başında bekleyerek yanına kimseyi yaklaştırmadı. Kısa süre sonra gelen polis ekibi, Mustafa Çay'ı elindeki bıçağı alarak, etkisiz hale getirdi. Mustafa Çay, gözaltına alınırken, yaralı kadına gelen sağlık ekipleri müdahale etti. Cevahir Çay, ambulansla hastaneye kaldırılırken yolda hayatını kaybetti. Polis olayla ilgili soruşturma başlattı.

İşte milli gurur Akıncı TİHA´nın yeni test görüntüleri

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

2019 Nobel Tıp Ödülü'nü kazananlar belli oldu

Türkiye'den Güneydoğu'da petrol keşfi

Türkiye'den Güneydoğu'da petrol keşfi

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

Büyük rezalet! Ermeni dövüşçü Türk sporcuyu boğarak öldürmek istedi

'Türkiye, Rum yönetiminin hesaplarını bozdu'

'Türkiye, Rum yönetiminin hesaplarını bozdu'

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Barış Pınarı Harekatı, CHP'li Sezgin Tanrıkulu'nu rahatsız etti

Otobüs durağında kan donduran olay: Ölsün diye yanına kimseyi yaklaştırmadı

Otobüs durağında kan donduran olay: Ölsün diye yanına kimseyi yaklaştırmadı

Yerli imkanlarla yarı fiyatını ürettiler

Yerli imkanlarla yarı fiyatını ürettiler

Her gün yüzlerce kavunu deliniyordu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı

Her gün yüzlerce kavunu deliniyordu, gerçeği kameralar ortaya çıkardı
 

POPÜLER HABERLER

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

Komşusuna zarar vermek için kavunlarını bıçakladı

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA