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Eşini ve oğlunu öldüren cani yakalandı!

Ankara'nın Altındağ ilçesinde tartıştığı eşi ve oğlunu tabancayla vurarak öldüren zanlı gözaltına alındı.

AA4 Mart 2024 Pazartesi 14:56 - Güncelleme:
Eşini ve oğlunu öldüren cani yakalandı!
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Alınan bilgiye göre, Ekin Mahallesi'nde M.Ç. (77) henüz belirlenemeyen nedenle evlerinde eşi Sabiha Ç. (71) ve oğlu Sinan Ç. (31) ile tartıştı.

Tartışmanın büyümesi üzerine M.Ç, eşi ve oğluna tabancayla ateş etti.

Çevredekilerin ihbarı üzerine olay yerine polis ve 112 Acil Sağlık ekipleri sevk edildi.

Sağlık ekiplerince yapılan kontrolde anne ve oğlunun hayatını kaybettiği belirlendi.

Altındağ İlçe Emniyet Müdürlüğü Şehit İdris Aydın Polis Merkezi Amirliği ekipleri, olay yerinden kaçan şüpheliyi sokakta gözaltına aldı.

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