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  • Eşinin vurduğu 6 çocuk annesi 28 yaşındaki kadın kurtarılamadı
Güncel

Eşinin vurduğu 6 çocuk annesi 28 yaşındaki kadın kurtarılamadı

Kahramanmaraş'ta kocasının tabancayla vurduğu 6 çocuk annesi kadın, tedavi gördüğü hastanede hayatını kaybetti. Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Taner Ş, gazetecilere pişman olduğunu söyledi.

AA17 Kasım 2020 Salı 15:12 - Güncelleme: 17 Kasım 2020 Salı 15:12
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Dulkadiroğlu ilçesine bağlı Yahya Kemal Mahallesi'nde yakınlarının ikametinde dün kocası Taner Ş'nin (32) tabancayla vurarak yaraladığı Serpil Ş. (28), tedavi altına alındığı Kahramanmaraş Sütçü İmam Üniversitesi Eğitim Sağlık ve Araştırma Hastanesinde hayatını kaybetti.

Emniyetteki işlemlerinin ardından sağlık kontrolünden geçirilen zanlı Taner Ş, gazetecilere pişman olduğunu söyledi.

Adliyeye sevk edilen şüpheli, çıkarıldığı nöbetçi hakimlikçe tutuklandı.

Iğdır'dan Kahramanmaraş'a seyyar satıcılık yapmaya gelen Taner Ş, yakınlarının ikametinde tartıştığı karısını tabancayla yaralayarak olay yerinden kaçmış, genç kadın hastanede tedavi altına alınmıştı.

Taner Ş. ise polis ekiplerince gözaltına alınmıştı.

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