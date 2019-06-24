31°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 5,8124
  • 6,6246
  • 264.502
  • 95.182
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Bakan Yücel Seçkiner vefat etti

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Seçkiner, çarşamba günü son yolculuğuna uğurlanacak

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı Yücel Seçkiner, 83 yaşında hayatını kaybetti.
 
Böbrek rahatsızlığı şikayetiyle on gün önce Ankara'daki Güven Hastanesi'ne kaldırılan Seçkiner, yaşamını yitirdi.
 
Seçkiner için 26 Haziran Çarşamba günü saat 11.00'de Türkiye Büyük Millet Meclisinde (TBMM) tören düzenlenecek. Öğle vakti Ahmet Hamdi Akseki Camisi'nde askeri törenin ardından cenaze namazı kılınacak Seçkiner, Karşıyaka'daki şehitlikte toprağa verilecek.
 
Jandarma Subay ve Astsubay Okulları'nda öğretim görevlisi ve öğretim kurul başkanı olarak çalışan, sonrasında Jandarma Genel Komutanlığı Harekat Şube Müdürlüğü ve Milli Savunma Bakanlığı Genel Sekreter Özel Kalem Müdürlüğü'ne getirilen Seçkiner, Beden Terbiyesi Genel Müdürlüğü, Kredi ve Yurtlar Kurumu Genel Müdürlüğü, Başbakanlık Danışmanlığı, Spor Toto Teşkilat Müdürlüğü ve Güreş Federasyonu Başkanlığı görevlerinde de bulundu.
 
19, 20 ve 21. dönem Ankara milletvekili olan Seçkiner, TBMM İdare Amirliği ve Meclis Başkan Vekilliği'nin yanı sıra 55. Türkiye Cumhuriyeti Hükümeti'nde Gençlik ve Spordan Sorumlu Devlet Bakanı olarak görev yaptı.

Asker teröristlerin inlerine girdi! İşte içeriden görüntüler...

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

ABD'den İran'a yaptırım darbesi

ABD'den İran'a yaptırım darbesi

Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

Almanya'da 2 savaş uçağı havada çarpıştı

Galatasaray, Ozornwafor'u renklerine bağladı

Galatasaray, Ozornwafor'u renklerine bağladı

Bakan Akar MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

Bakan Akar MHP Genel Başkanı Bahçeli'yi ziyaret etti

MEB'den öğretmenlere müjde! 20 bin atama Ağustos’ta

MEB'den öğretmenlere müjde! 20 bin atama Ağustos’ta

Rejim güçleri İdlib'e fosforla saldırdı

Rejim güçleri İdlib'e fosforla saldırdı

Bakan Soylu: Türkiye'yi diktatörlükle suçlayanlar...

Bakan Soylu: Türkiye'yi diktatörlükle suçlayanlar...

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar

Şekerin vücudunuza verdiği 7 korkunç zarar
 

POPÜLER HABERLER

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Kazakistan´da askeri mühimmat deposunda patlama!

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber! Bu hafta sona eriyor

Binlerce kişiyi ilgilendiren haber! Bu hafta sona eriyor

Gümüşhane'de görüldü! Türkiye'de 4 türden biri...

Gümüşhane'de görüldü! Türkiye'de 4 türden biri...

Gerilim had safhada: Yine vururuz

Gerilim had safhada: Yine vururuz

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA