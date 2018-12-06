Son Dakika Haberleri 6

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Bursa Valisi Harput'a FETÖ'den 6 yıl 3 ay hapis

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

Eski Bursa Valisi Şahabettin Harput, yargılandığı FETÖ/PDY davasında 6 yıl 3 ay hapis cezasına çarptırıldı.

Bursa 8. Ağır Ceza Mahkemesinde, aralarında eski Bursa Valisi Şahabettin Harput ile bazı iş adamlarının da bulunduğu 11'i tutuklu 60 sanığın yargılandığı davada karar açıklandı.

Harput'a "Silahlı terör örgütü üyeliği" suçundan 6 yıl 3 ay hapis cezası veren mahkeme heyeti, elektronik kelepçeyle ev hapsinde bulunan sanığın, hakkındaki "Örgüt yöneticiliği" ve "Terörizmin Finansmanının Önlenmesi Hakkındaki Kanun'a muhalefet" suçlarından beraatine hükmetti. Heyet, Harput hakkında daha önce verilen ev hapsini, karar onanana kadar yaşadığı kentin dışına çıkmama şartıyla adli kontrol tedbirine çevirdi.

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!
 
İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

İbrahim Kalın ve Yavuz Bingöl´den muhteşem türkü performansı

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Sosyal medyada günün en çok paylaşılan fotoğrafları

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Cemal Kaşıkçı cinayeti son dakika açıklaması (Cemal Kaşıkçı Kral Selman haberi)

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

Savunmada ihracat kapısı yeni teknolojilerle açılacak

En Çok Okunanlar

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA