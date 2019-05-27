28°
İstanbul
00:00:00
İstanbul
  • $ 6,0622
  • 6,7902
  • 250.668
  • 85.984
Haber hattı
0530 708 54 54
Haber hattı
0530 708 54 54

HABERLER

BÖLGELER

SPOR

EKONOMİ

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA

GÜNCEL

  1. Haberler
  2. Güncel

Eski Danıştay üyesine hapis cezası

Eski Danıştay üyesi Haşim Güney, Fetullahçı Terör Örgütü (FETÖ) üyeliğinden 10 yıl hapis cezasına çarptırıldı.

  • AA
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
  • 0
x

İlk derece mahkemesi sıfatıyla Yargıtay 9. Ceza Dairesince Yargıtay ek binadaki salonda görülen duruşmaya, tutuklu sanık Güney ile avukatı katıldı.

FETÖ'nün Danıştay yapılanmasında "grup sorumlusu" olduğu belirlenen Güney, esas hakkındaki savunmasında suçlamaları kabul etmedi. Örgüt üyesi olmadığını öne süren Güney, tanık beyanlarını da reddetti.

Güney ile avukatının savunmasını tamamlaması üzerine duruşmaya ara verildi.

KARAR

Daha sonra, Yargıtay 9. Ceza Dairesinin aldığı karar, heyete başkanlık yapan Daire üyesi Fevzi Yıldırım tarafından açıklandı.

Haşim Güney'e, "FETÖ'ye üye olmak" suçundan, Türk Ceza Kanunu'nun (TCK) 314/2. maddesi gereğince alt sınırdan uzaklaşarak 8 yıl hapis cezası veren mahkeme heyeti, terör suçlarında cezanın yarı oranında artırılmasını öngören 3713 sayılı Terörle Mücadele Kanunu'nun 5/1 maddeleri uyarınca cezayı 12 yıla çıkardı.

Sanığın duruşmalardaki hal ve tavırları nedeniyle TCK'nin 62. maddesindeki indirimi uygulayarak cezayı 10 yıla indiren mahkeme heyeti, Güney'in tutukluluk halinin devamına da hükmetti.

Bu karara karşı temyiz yoluna başvurulabiliyor. Temyiz istemini, Yargıtay Ceza Genel Kurulu görüşecek.

THY´den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Bu yazıya ilk siz yorum yapın.

Yorumlar

Yorumlarınızı kendi özgür iradenizle yayınlamakta olup; bununla ilgili her türlü dolaylı ve doğrudan sorumluluğu tek başınıza üstlenmektesiniz. Yorum yaparak Toplum Kuralları ve Kullanım Koşulları'nı kabul etmiş sayılırsınız.

  • Lütfen birşeyler yazınız. Yorum alanı boş bırakılamaz.
  • Tebrikler! Yorumunuz onay sonrası yayınlanacaktır.
  • Mesajlarınız size hukiki sorumluluk doğurur.
  • Bir hata oluştu lütfen daha sonra tekrar deneyiniz!

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

23 Haziran'da yarışacak kesin aday listesi açıklandı

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Kral Selman'ın acil toplantı davetine 3 Arap lider katılacak

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

Merkez Bankası'ndan yeni hamle

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

'Korkunç şeylerin olduğunu görmek istemeyiz, özellikle ben'

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti

Meslektaş kız arkadaşını öldüren polis: Önce o silah çekti

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

Büyük depremin habercisi! Derinlerden gelip kıyıya vurdu

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

3 yıl önce kuruldu! İlk defa bu sene...

Ses kayıtları darbeci yurtta sulh konseyini ele verdi

Ses kayıtları darbeci yurtta sulh konseyini ele verdi
 

POPÜLER HABERLER

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

Yiyen bu lezzetten vazgeçemiyor: Çatal-bıçak kullanılmadan tüketiliyor

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

THY'den dev hazırlık: Gizemli şehre taşıyacak

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Sağlık Bakanlığı duyurdu: Bu hafta Türkiye'ye geliyorlar

Türkiye'nin en büyük kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor

Türkiye'nin en büyük kanyonu görenleri kendine hayran bırakıyor

ÖNE ÇIKAN HABERLER

ŞANS OYUNLARI

SPOR

HABERLER

BÖLGELER

EKONOMİ

POPÜLER

KÜLTÜR SANAT

YAŞAM

EKLER

HAKKIMIZDA