Eski Diyanet İşleri Başkanı Lütfi Doğan için cenaze töreni düzenlendi

Bir süredir tedavi gördüğü Başkent Üniversitesi Hastanesi'nde sabah saatlerinde hayatını kaybeden Doğan için Hacı Bayram Camisi'nde ikindi vakti cenaze namazı kılındı. Namazı, Diyanet İşleri Başkanı Ali Erbaş kıldırdı.

Cenaze törenine TBMM Başkanı Numan Kurtulmuş, Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, Büyük Birlik Partisi (BBP) Genel Başkanı Mustafa Destici, Yeniden Refah Partisi Genel Başkanı Fatih Erbakan, Saadet Partisi Genel Başkanı Temel Karamollaoğlu, DEVA Partisi Genel Başkanı Ali Babacan, Ankara Valisi Vasip Şahin, milletvekilleri, eski bakanlar, siyasiler, Doğan'ın ailesi ve yakınları ile çok sayıda kişi katıldı.

TBMM Başkanı Kurtulmuş, namazın ardından yaptığı konuşmada, büyük bir alimi kaybettiklerini söyleyerek Doğan'ın yakınlarına ve millete başsağlığı diledi.

Kurtulmuş, Doğan'ın, insanlara karşı her zaman şefkat ve merhametle davrandığını anlattı.

Doğan'ın cenazesi, yarın Süleymaniye Camisi'nde öğle vakti kılınacak cenaze namazının ardından Süleymaniye Camisi Haziresi'ne defnedilecek.